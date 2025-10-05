Regionali Campania, Meloni e Forza Italia bloccano l’annuncio: Cirielli deve prima lasciare il governo

Condividi

L’atteso annuncio del candidato presidente del centrodestra per le Regionali in Campania è ancora una volta slittato. Dopo giorni di indiscrezioni e voci di conferme, l’ufficializzazione del nome non è arrivata. E dietro il nuovo stop ci sarebbero i paletti imposti direttamente dalla premier Giorgia Meloni.

Nel corso di un incontro con Edmondo Cirielli, attuale viceministro degli Esteri e nome in cima alla lista dei possibili candidati per Fratelli d’Italia, la presidente del Consiglio sarebbe stata chiara: “Sei tu il candidato, ma a due condizioni: ti devi dimettere da viceministro e, se perdi, resti semplicemente consigliere regionale”.

Una posizione netta che ha spiazzato lo stesso Cirielli, il quale avrebbe chiesto tempo per riflettere prima di accettare ufficialmente la sfida. La prospettiva di lasciare un incarico di governo, senza alcuna garanzia in caso di sconfitta, rende la decisione tutt’altro che semplice.

Ma i dubbi non arrivano solo da Meloni. Anche Forza Italia, storico alleato del centrodestra, ha ribadito nelle ultime ore la stessa linea: prima le dimissioni da viceministro, poi la candidatura. Un vero e proprio “diktat” condiviso, che raffredda ulteriormente il clima interno alla coalizione.













