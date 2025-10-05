Doppio fondo per la droga nelle bottigliette d’acqua, l’escamotage di tre giovanissimi spacciatori

Visite: 107

Quattro giovanissimi spacciatori del Quarticciolo erano ricorsi ad un “escamotage” per spacciare davvero singolare. Avevano costruito delle bottiglie che sembravano piene di acqua o di coca cola e che non destavano alcun sospetto. Ma un equipaggio delle Volanti si è accorto che un minore ed un ventunenne, africani, troppo spesso avevano in mano uno di questi recipienti. Per questo è scattato il controllo. I due spacciatori sono fuggiti a piedi portandosi dietro anche l'”innocua” bottiglia. Una volta arrestati, i poliziotti hanno controllato la bottiglia di plastica e si sono accorti che a metà fusto si poteva svitare. Mentre nella parte alta c’era l’acqua, nella parte bassa hanno trovato quasi un etto di crack suddiviso in dosi.

I CONTROLLI

La singolare scoperta è avvenuta martedì scorso su un tratto di via Ostuni, una parte della piazza di spaccio del Quarticciolo dove la polizia ha arrestato tre africani e denunciato a piede libero un egiziano di 17 anni. I quattro si passavano due bottiglie di plastica (una d’acqua, l’altra di coca cola) che usavano apparentemente per bere. Insomma non c’era alcun sospetto riguardo ad un eventuale giro di spaccio.

Ma gli agenti hanno notato che le bottiglie erano troppo a portata di mano e che qualche volta venivano lasciate in un angolo di via Ostuni ma sempre guardate a vista. Da qui è nato il controllo che ha svelato l’ultimo modo di spaccio del Quarticciolo, davvero difficile da essere svelato. L’operazione di polizia ha fatto fallire, quindi, uno degli ultimi sistemi di rifornimento di droga. Ora gli spacciatori non potranno più usare le bottiglie con doppio fondo, sapendo che ormai il trucco è stato scoperto dagli investigatori.

LA RETE

I tre arrestati, come anche il minore denunciato, risultano senza fissa dimora e, secondo gli investigatori, ricoprivano il ruolo di manovalanza dello spaccio. Ecco perché i poliziotti vogliono risalire a chi gli dava ordini e permetteva loro di spacciare nella piazza che è diventata la più grande della città.

IL CONTRASTO

Questi arresti sono gli ultimi di una lunga serie messi a segno da polizia e carabinieri che ogni giorno controllano la piazza arrestando gli spacciatori ed identificando i clienti. Sotto quest’ultimo aspetto sono stati identificati acquirenti che vengono anche da fuori Roma. Oppure insospettabili professionisti come avvocati ed altre categorie che vengono al Quarticciolo per pagarsi la dose giornaliera. Gli uomini della squadra mobile, proprio pochi giorni fa, sono riusciti ad arrestare diversi spacciatori in flagranza di reato. I poliziotti hanno usato delle moto “civetta” che hanno adoperato per arrivare veloci nella piazza e mettere le manette agli spacciatori.