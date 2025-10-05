CAMPI FLEGREI, NELLA NOTTE TERREMOTO 3.3.

43 Visite
Un terremoto di magnitudo di magnitudo 3,3 è stato avvertito nei Campi Flegrei nella notte, alle 00.50. L’epicentro nel centro antico di Pozzuoli a due chilometri di profondità, in via Vecchia San Gennaro.
Paura tra i residenti, la scossa è stata avvertita anche a Napoli. I messaggi sui social hanno raccontato in tempo reale la situazione. Al momento non si registrano danni o feriti. Rilevato dall'Ingv anche uno sciame sismico