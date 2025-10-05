NAPOLI-GENOA, CONTE RISPOLVERA IL 4-3-3. NERES DAL PRIMO MINUTO

Da
redazione
-
0
NAPLES, ITALY - AUGUST 25: David Neres of SSC Napoli during the Serie match between Napoli and Bologna at Stadio Diego Armando Maradona on August 25, 2024 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)
Condividi
Visite: 0
1 Visite

Al Maradona il Napoli ospita il Genoa. Conte cambia e torna al 4-3-3 lasciando fuori De Bruyne, con McTominay mezzala sinistra. In porta torna Milinkovic-Savic. Davanti conferma per Hojlund con Politano a destra e Neres a sinistra. Nel Genoa Sabelli terzino e Norton-Cuffy alto a destra. In attacco ballottaggio Colombo-Ekathor. Match in programma domenica alle ore 18 e in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

Commenti

Articoli correlatiDi più dello stesso autore