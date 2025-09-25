ADM: VISITA TECNICA PRESSO LO STABILIMENTO DI PRODUZIONE DELLA STREGA ALIBERTI SPA

Condividi

Visite: 10

9 Visite

Il dott. Luigi Liberatore, Direttore centrale della Direzione Accise, la dott.ssa Maria Alessandra Santillo, Direttore della Direzione Territoriale Campania, e il dott.

Giancarmine Ricciardi, Dirigente dell’Ufficio delle Dogane di Benevento, si sono recati, per una visita tecnica, presso lo storico stabilimento di produzione di Strega Alberti Benevento SpA, fondato nel 1860. Accompagnati dall’Amministratore Delegato, Ing. Giuseppe D’Avino, hanno potuto apprezzare soprattutto la capacità di coniugare il lavoro artigianale con l’evoluzione tecnologica.

Con l’occasione, è stata effettuata un’analisi sullo stato attuale della sperimentazione di un nuovo modello di Contrassegni fiscali di Stato, per i prodotti alcolici sottoposti all’accisa sull’alcol etilico. Infine, sono state analizzate le prospettive future del comparto, in ambito nazionale ed internazionale, nel contesto di un continuo confronto e una proficua collaborazione tra ADM e la realtà imprenditoriali ed associative.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti