Al Museo di Napoli una mostra inedita sulle Quattro Giornate: documenti, reperti e memorie di un popolo in rivolta

Nell’ambito del programma del “Vespero Napoletano”, promosso dall’assessorato al Turismo del Comune di Napoli in collaborazione con la Commissione Cultura, sabato 27 settembre sarà inaugurata una mostra straordinaria al Museo di Napoli – Collezione Bonelli, dedicata a uno dei momenti più intensi della storia cittadina: “Le Quattro Giornate di Napoli, la rivolta che portò al riscatto del popolo napoletano”.

A curare l’esposizione è Gaetano Bonelli, direttore del museo e tra i principali custodi della memoria storica partenopea. La mostra presenterà per la prima volta un’ampia selezione di reperti e documenti originali legati alla rivolta popolare del settembre 1943, molti dei quali mai esposti al pubblico.

Oltre al patrimonio già presente nel Museo di Napoli, noto per conservare la più ricca collezione di testimonianze sulle Quattro Giornate, il percorso espositivo sarà arricchito da preziosi materiali concessi dallo studioso Luigi Casaretta e, in anteprima assoluta, da Massimo Carlucci, che esporrà reperti appartenuti al nonno Francesco, partigiano fino ad oggi poco noto ma protagonista diretto di quei giorni di rivolta, come attestano i documenti in mostra.

Fotografie rare (tra cui l’unica conosciuta della barricata di via Santa Teresa degli Scalzi), manifesti, medaglie commemorative, tessere partigiane, dattiloscritti originali e giornali d’epoca daranno vita a un percorso narrativo coinvolgente ed emozionante, capace di restituire tutta la forza e la dignità del popolo napoletano in lotta per la libertà.

Ospite d’eccezione sarà Domenico Formato, il bambino che interpretò Gennarino Capuozzo nel film cult Le Quattro Giornate di Napoli (1962, regia di Nanni Loy). L’attore esporrà per l’occasione l’elmetto originale indossato nel ruolo di “Cazzillo”, divenuto simbolo della resistenza infantile e popolare.

Le visite guidate saranno articolate in tre cicli narrativi da 50 minuti ciascuno:

ore 16:00 (inaugurazione alla presenza del consigliere Luigi Carbone , presidente della Commissione Cultura),

ore 17:00 ,

ore 18:00.

La mostra, pur inserita nel contesto del “Vespero Napoletano”, resterà aperta fino a domenica 5 ottobre.

📍 Prenotazione obbligatoria, max 20 partecipanti per gruppo

📞 Info: 340 4844132 | 📧 g.bonelli72@gmail.com













