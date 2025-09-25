Gaza, Abu Mazen apre al dialogo con Israele: “Pronti a governare la Palestina, Hamas consegni le armi “

Arriva da Abu Mazen a New York un’importante apertura al dialogo per il conflitto in corso a Gaza. Il presidente dell’autorità nazionale palestinese lancia un messaggio distensivo all’Occidente, si dice pronto a governare la Palestina e invita Hamas a consegnare le armi, condannando ciò che accadde il 7 ottobre di due anni fa con l’uccisione di civili e il sequestro di centinaia di israeliani.

Le parole di Abu Mazen: “No ad Hamas”
“Gaza è parte integrante dello Stato palestinese e siamo pronti ad assumerci la piena responsabilità di governarla. Hamas e le altre fazioni devono consegnare le armi all’Autorita’ Nazionale Palestinese: non vogliamo uno Stato armato”, ha detto Abu Mazen all’Onu, aggiungendo che, “Hamas non dovrebbe avere alcun ruolo in un futuro governo palestinese

