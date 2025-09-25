Marano. Funzionerà la rivoluzione gentile del prefetto Cardellicchio? Molto passa per il ridimensionamento del funzionario “tarantolato”

Condividi

Funzionerà la rivoluzione gentile del prefetto Vincenzo Cardellicchio? È la domanda che in tanti si pongono in queste settimane. La città di Marano è alle prese con il quinto commissariamento della sua storia recente. Non il secondo, non il terzo. Il quinto. E questo dato, da solo, dovrebbe bastare a spiegare quanto sia profondo il baratro istituzionale in cui è sprofondato il Comune.

Il prefetto, assieme ai commissari Giombini e Albertini, si è mostrato disponibile, presente, aperto al confronto. Ha parlato di bisturi, di equilibrio, di necessità di riformare l’ente senza demolirlo. Parole giuste. Nobili. Ma il punto è un altro: Marano è allergica alle rivoluzioni, anche a quelle gentili. Perché qui, ogni volta che si tenta di cambiare, c’è chi rema contro, chi si riorganizza, chi sopravvive.

E infatti, mentre i commissari parlano di riorganizzazione e responsabilità, c’è già chi sgomita per restare al centro della scena. Parliamoci chiaro: il tarantolato c’è, eccome. C’è quel funzionario iperattivo, ben noto a chi conosce i corridoi del Comune, che da giorni fa le “messe scalze” pur di farsi notare, di rientrare nei giri giusti, di screditare chi ha denunciato, di ritagliarsi ancora una volta un ruolo da protagonista nel teatrino istituzionale. Lo ha già fatto altre volte. Ci riprova anche adesso. E se nessuno lo ferma, ci riuscirà di nuovo.

Non c’è bisogno di attendere la relazione ufficiale per sapere cosa è successo a Marano. È già tutto noto: affidamenti sbagliati, gestione opaca, violazioni delle norme antimafia, storture nella vicenda della scuola di San Rocco. Lo si scrive da tempo. Lo si dice nei bar, nei tribunali, perfino nei corridoi del Comune. Non serve una zingara per capire.

Se questa commissione vuole davvero cambiare le cose, non può accettare di dialogare con chi ha incarnato il fallimento. Non può affidarsi ai “sopravvissuti”, a quelli che conoscono tutto “perché stanno lì da sempre”. È proprio lì, in quel “da sempre”, che si annida il veleno.

Marano è stata sciolta cinque volte. Ma certe facce sono sempre le stesse. Cambiano i sindaci, cambiano i partiti, cambiano le giunte. Loro no. Loro restano. E ogni volta che qualcuno prova a riformare, loro resistono, si reinventano, si rimettono in gioco. E vincono.

Se il prefetto Cardellicchio e i suoi vogliono scrivere una pagina diversa, devono iniziare da qui. Dal taglio netto con chi continua a muoversi come se nulla fosse. Dal depotenziamento di quelle figure che sopravvivono a tutto: ai politici, ai commissari, perfino alle denunce mediatiche.

