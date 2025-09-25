Alloggi popolari Rione 219 di Quarto: controlli congiunti, rimozione e recupero crediti dai morosi

Condividi

Unitamente alle attività di riqualificazione strutturale del Rione 219 di via Alcide de Gasperi, finanziati con fondi Pnrr e condotti dall’Ufficio tecnico comunale, continuano le attività del Settore Patrimonio-Beni confiscati per il recupero coattivo del pagamento dei canoni arretrati e di ripristino della piena legalità con l’azione del Comando di Polizia Municipale, anche attraverso la rimozione di auto a fine ciclo o, comunque, in evidente stato di abbandono. Dallo scorso mese di agosto la Polizia Municipale di Quarto, coordinata dal Maggiore Ludovico Di Maio, ha fatto rimuovere oltre 40 automobili abbandonate da via De Gasperi. Un’attività importante, anche nell’ottica dell’avvio imminente dei nuovi lavori di rigenerazione urbana che partiranno a breve. Le attività di rimozione delle auto andranno avanti anche per le prossime settimane

«La rimozione di auto abbandonate su tutto il territorio comunale ha consentito, negli ultimi due anni, la rimozione di oltre 160 veicoli sulla base di segnalazioni di cittadini o di accertamenti durante il controllo del territorio – sottolinea il sindaco Antonio Sabino – Nei giorni scorsi il responsabile del Settore Patrimonio-Beni confiscati, il comandante della Polizia Municipale e il responsabile dell’Ufficio Tecnico ing. Antonio Di Criscio hanno compiuto una serie di sopralluoghi finalizzati alle importanti attività di ripristino della piena legalità che stiamo realizzando. Noi andiamo avanti e con soddisfazione abbiamo verificato che già 51 assegnatari morosi, destinatari di ordinanze di sgombero, hanno pagato tutti i loro debiti pregressi con il Comune di Quarto versando oltre 320mila euro. Hanno ottenuto, cosi, la sospensione degli sgomberi e regolarizzato finalmente dopo anni la loro situazione abitativa. Chi si vuole mettere in regola trova nel Comune di Quarto una interlocuzione istituzionale seria. Per tutti gli altri morosi, che continuano a non versare nulla al Comune, si procederà con gli sgomberi coattivi d’intesa con Polizia di Stato e Carabinieri, come già fatto nelle scuole cittadine per gli ex custodi.













