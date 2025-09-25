REGIONALI, FICO: “HO CHIESTO ALLA COALIZIONE CASELLARI GIUDIZIARI E CARICHI PENDENTI”

“Liste pulite? Non c’è dubbio su questo. Avere liste pulite significa avere una garanzia per tutti: per i partiti, per i candidati e per gli elettori. E, al riguardo, sono tutti d’accordo. Ho già chiesto alla mia coalizione di cominciare a produrre i carichi pendenti e il casellario giudiziario dei candidati. E non ciò non vuol dire essere giustizialisti, è un atto di responsabilità”. Lo ha detto Roberto Fico, candidato del centrosinistra in Campania, giunto a Morcone dove ha aperto la sua campagna elettorale nel Sannio.

«Quante liste nella coalizione? Non ce ne saranno tante. Sicuramente sarà un numero alquanto basso rispetto alle precedenti elezioni regionali» ha aggiunto Fico inaugurando la sede del Gruppo Territoriale «Alto Tammaro» del Movimento 5 Stelle. Dribblando le polemiche con De Luca, l’ex presidente della Camera ha assicurato che farà una campagna elettorale a «testa bassa» per ascoltare i territori, così come «sto facendo oggi venendo qui nel Sannio per ascoltare le esigenze delle aree interne».