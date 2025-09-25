Torre Annunziata, dossier delle forze dell’ordine chiedono lo scioglimento del Comune: ma la Prefettura di Napoli quando nomina la commissione d’accesso?

Condividi

Visite: 76

44 Visite

Che fine ha fatto il dossier della Guardia di Finanza, sostenuto da informative dei Carabinieri e della Polizia municipale, che chiedeva lo scioglimento del Comune di Torre Annunziata?

Non parliamo di indiscrezioni o voci di corridoio: quel documento esiste, è stato depositato, ed è già al vaglio della Prefettura di Napoli. Un dossier che, secondo quanto riportato da Il Mattino, conclude invocando lo scioglimento preventivo dell’Ente ai sensi dell’art. 143 del TUEL. Eppure, da maggio, è calato il silenzio.

E allora la domanda diventa inevitabile: quando verrà nominata la commissione d’accesso? Non è un’opzione, è un atto dovuto. Il Prefetto di Napoli dovrebbe avviare subito il procedimento, a nostro avviso, perché le carte sono lì, le relazioni delle forze dell’ordine pure.

Il Ministro Piantedosi è stato informato? Ne è a conoscenza?. E se lo è, perché questa lentezza?

Il dossier non è leggero: contiene fatti gravi, come la presenza di soggetti non autorizzati negli uffici comunali poi assunti nello staff del sindaco, legami familiari con clan storici della città, sgomberi rallentati per famiglie contigue alle cosche, oltre a indagini che coinvolgono consiglieri comunali e un ex assessore. Non è possibile archiviare tutto come se nulla fosse. Torre Annunziata è già stata sciolta due volte per infiltrazioni mafiose, e oggi rischia seriamente il terzo commissariamento. La commissione d’accesso andrebbe nominata subito. Senza indugio alcuno.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti