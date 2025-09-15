REGIONALI CAMPANIA, TAJANI: “PUNTIAMO SUL CIVICO. LA LEGA DECIDA IN FRETTA IN VENETO”

TAJANI: “Con Acquaroli presidente andiamo a vincere nelle Marche un’altra volta e dopo la vittoria nelle Marche vinceremo anche nelle altre regioni”.

Così il segretario nazionale di Forza Italia e vice premier Antonio Tajani, affiancato dal presidente delle Marche Francesco Acquaroli, dal palco di Azzurra Libertà, la kermesse dei Giovani di Forza Italia a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno).

“Barrate il simbolo di Forza Italia e il nome di Francesco Acquaroli – l’appello al voto di Tajani – per Acquaroli presidente e Forza Italia sempre più forte”.

Il segretario di FI ha condiviso un aneddoto riguardante la prima elezione di Acquaroli: “appena eletto Silvio Berlusconi ti chiamò per congratularsi con te – ha detto ad Acquaroli sul palco – e ti disse: ‘noi ancora non ci conosciamo però sappi che Forza Italia sarà sempre e comunque al tuo fianco e potrai sempre contare su Forza Italia’.

E ancora: la tre giorni di San Benedetto del Tronto dove tanti giovani hanno portato idee, proposte, voglia di fare e amore per l’Italia. “Mettere alla gogna l’avversario politico è indegno di chi fa politica in un Paese democratico”, dice il leader azzurro. “La sinistra ormai è solo sinistra, il centrosinistra non esiste più”, aggiunge. E poi affronta i temi economici: “Aboliamo le tasse sui redditi, sulle tredicesime, sui premi di produzione, sugli straordinari, sui festivi”.