REGIONALI CAMPANIA, TAJANI: “PUNTIAMO SUL CIVICO. LA LEGA DECIDA IN FRETTA IN VENETO”

Il centrodestra è ancora a caccia del candidato, il centrosinistra prova a fare la quadra sulle liste che sosterranno Roberto Fico, con la questione delle formazioni centriste da definire. Sarà la settimana delle decisioni? Se lo augurano di certo gli esponenti locali di centrodestra. «Bisogna fare in fretta», dicono i vertici regionali di Forza Italia e Lega che puntano su un candidato civico.
TAJANI: “Con Acquaroli presidente andiamo a vincere nelle Marche un’altra volta e dopo la vittoria nelle Marche vinceremo anche nelle altre regioni”.
Così il segretario nazionale di Forza Italia e vice premier Antonio Tajani, affiancato dal presidente delle Marche Francesco Acquaroli, dal palco di Azzurra Libertà, la kermesse dei Giovani di Forza Italia a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno).
“Barrate il simbolo di Forza Italia e il nome di Francesco Acquaroli – l’appello al voto di Tajani – per Acquaroli presidente e Forza Italia sempre più forte”.
Il segretario di FI ha condiviso un aneddoto riguardante la prima elezione di Acquaroli: “appena eletto Silvio Berlusconi ti chiamò per congratularsi con te – ha detto ad Acquaroli sul palco – e ti disse: ‘noi ancora non ci conosciamo però sappi che Forza Italia sarà sempre e comunque al tuo fianco e potrai sempre contare su Forza Italia’.
E ancora: la tre giorni di San Benedetto del Tronto dove tanti giovani hanno portato idee, proposte, voglia di fare e amore per l’Italia. “Mettere alla gogna l’avversario politico è indegno di chi fa politica in un Paese democratico”, dice il leader azzurro. “La sinistra ormai è solo sinistra, il centrosinistra non esiste più”, aggiunge. E poi affronta i temi economici: “Aboliamo le tasse sui redditi, sulle tredicesime, sui premi di produzione, sugli straordinari, sui festivi”.
