REGIONALI CAMPANIA, TAJANI: “PUNTIAMO SUL CIVICO. LA LEGA DECIDA IN FRETTA IN VENETO”

Il centrodestra è ancora a caccia del candidato, il centrosinistra prova a fare la quadra sulle liste che sosterranno Roberto Fico, con la questione delle formazioni centriste da definire. Sarà la settimana delle decisioni? Se lo augurano di certo gli esponenti locali di centrodestra. «Bisogna fare in fretta», dicono i vertici regionali di Forza Italia e Lega che puntano su un candidato civico.

