Marano, Izzo: “La vera rinascita parte dalla discontinuità politica”

Dopo una settimana dal decreto di scioglimento del Comune di Marano tante chiacchiere da bar continuano a circolare nelle piazze, in strada e sui social senza un nesso logico ma solo dettate dal livore verso lo scioglimento.

In tutti questi giorni si cercano colpevoli inesistenti,livori incomprensibili, trame dei giornali liberi che svolgono solo il loro dettato costituzionale e golpe degli avversari politici, tralasciando il vero nocciolo: “la discontinuità politica che negli ultimi decenni non c’é stata”.

A cuor leggero si é portati a pensare che i decreti di scioglimento una volta emanati e pubblicati vengono cestinati nel dimenticatoio ma non é così perché vanno a comporre i database del ministero dell’ interno.

E ogni qualvolta che nasce una inchiesta amministrativa su eventuali infiltrazioni nel tessuto politico- amministrativo vengono riletti e se nella rilettura non si riscontra una netta discontinuità politica con le passate amministrazioni sciolte per lo stesso motivo sono dolori amari.

Questa la semplice e più veritiera lettura dello scioglimento di un ente comunale.

Il personale politico invece di intrattenersi in chiacchiere vuote rifletta sulla tematica discontinuità politica unico percorso capace di tirar fuori la città dal pantano degli scioglimenti del Comune.

Primo step da attuare é quello di invitare coloro che sono mensionati nei decreti di scioglimento a non candidarsi per il bene della città,al di là della incanditabilità o meno.

Solo attraverso questa purificazione del personale politico si potrà incominciare a mettere la prima pietra miliare per la continuità della vita democratica secondo le norme temporali. Secondo step é la vita privata e pubblica sobria da parte di chi é chiamato a gestire la cosa pubblica, tenendosi lontano da amicizie e frequentazioni assidue con personaggi e ambienti bordiline dell’ ombra nera della malavita.

Terzo step é la rimodulazione periodicamente della macchina comunale come previsto dalle norme vigenti, per dare sempre nuovo brio e interessi lavorativi nuovi agli operatori che vi operano.

Riflettiamo invece di blaterare,la rinascita di Marano di attua in primis nelle nostre coscienze pronte a fare un passo indietro per il bene comune della comunità

Michele Izzo













