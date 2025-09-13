Regionali Campania, Cirielli (FdI) insiste: “Ho dato mia disponibilità, ma deciderà Meloni”

“Fratelli d’Italia ha fatto il mio nome, ma non è un mistero, l’ha fatto da quasi un anno. Così come il vicepremier Tajani ha ribadito, ed è stato molto chiaro, che per loro è meglio un civico. Non l’ha detto oggi, lo dice da un anno. Ho dato la mia disponibilità, ho detto tante volte che per me sarebbe un orgoglio governare la mia terra anche perché sono convinto che la Campania può avere un destino diverso. Ho, però, anche un ruolo molto importante in un momento difficile. Capisco le valutazioni di Giorgia Meloni su questo aspetto. Per cui con serenità penso che la premier farà la decisione migliore per la Campania, per la coalizione e anche per il Governo, perché quando si tratta di uomini di Governo non c’è in gioco solo la vicenda regionale” così il viceministro Edmondo Cirielli, a margine dell’evento Spazio Sud, in corso a Capaccio Paestum.