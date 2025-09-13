FIORENTINA-NAPOLI, PROBABILI FORMAZIONI. LUCCA PARTE TITOLARE

39 Visite
Fiorentina-Napoli, match valido per la 3ª giornata di Serie A 2025/26, si giocherà allo stadio Franchi di Firenze sabato 13 settembre, alle ore 20:45. La Fiorentina ha vinto solo due delle ultime 10 partite di campionato contro il Napoli, a fronte di due pareggi e sei sconfitte – successi arrivati il 10 aprile 2022 (3-2) e l’8 ottobre 2023 (3-1).
Probabili formazioni
FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodò, Fagioli, Nicolussi-Caviglia, Mandragora, Gosens; Kean, Piccoli. All. Pioli
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Gudmundsson, Kouamé
NAPOLI (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka; Politano, De Bruyne, McTominay; Lucca. All. Conte
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Gutierrez, Lukaku, Neres, Rrahmani