FIORENTINA-NAPOLI, PROBABILI FORMAZIONI. LUCCA PARTE TITOLARE

Fiorentina-Napoli, match valido per la 3ª giornata di Serie A 2025/26, si giocherà allo stadio Franchi di Firenze sabato 13 settembre, alle ore 20:45. La Fiorentina ha vinto solo due delle ultime 10 partite di campionato contro il Napoli, a fronte di due pareggi e sei sconfitte – successi arrivati il 10 aprile 2022 (3-2) e l’8 ottobre 2023 (3-1).