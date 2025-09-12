MARANO, IL DIRETTORE RISPONDE A PEZZELLA: “NE’ LETTERE ANONIME NE’ GOLPE: A FAR CADERE MORRA SONO STATE ALCUNE VICENDE E SCANDALI RACCONTATI DA TERRANOSTRANEWS”

Condividi

Rassicuriamo il dottor Gennaro Pezzella, che da anni – con costanza quasi quotidiana – commenta in video le vicende cittadine di Marano. Lo scioglimento del Comune non è stato determinato da lettere anonime recapitate in Prefettura, come qualcuno continua a suggerire, né tanto meno da oscure manovre orchestrate da partiti del centrodestra.

L’abbiamo già spiegato, ma lo ribadiamo: nessun partito o figura del centrodestra ha avuto un ruolo attivo nell’interruzione anticipata dell’amministrazione Morra. Anzi, ci corre l’obbligo di ricordare alcuni fatti che sembrano spesso ignorati (non da lui) o deliberatamente omessi da certi commentatori.

Durante il ballottaggio che ha portato Morra alla guida della città, alcuni pezzi di Fratelli d’Italia hanno scelto di appoggiare – in modo tutt’altro che velato – proprio l’ex sindaco. E non è un mistero: è cronaca politica cittadina.

Inoltre, l’unica consigliera comunale di Fratelli d’Italia eletta sul territorio è rimasta pressoché silente su quasi tutte le questioni amministrative per circa due anni. Non solo: la stessa consigliera è stata persino elogiata pubblicamente dallo stesso Morra in occasione della vicenda della scuola San Rocco, poi rivelatasi, purtroppo, per quella che era davvero – come riportato correttamente da Terranostranews – e non da Morra.

Chi continua a parlare di un centrodestra protagonista dietro le quinte, dovrebbe guardare alla realtà: il centrodestra a Marano semplicemente non esiste. Riappare solo in prossimità delle campagne elettorali, salvo poi eclissarsi nuovamente. Un fenomeno ciclico che i cittadini conoscono bene.

No, dottor Pezzella, non c’è alcun grande disegno politico, nessun complotto orchestrato da chi “sta a tre chilometri da Marano”, e a buon intenditor poche parole. Morra è stato mandato a casa non per un golpe politico, ma perché – come lei stesso ha ammesso – la città è stata travolta da scandali, molti dei quali sollevati proprio da Terranostranews, oltre che da indagini della magistratura tuttora in corso presso la Procura di Napoli Nord.

È questa la verità. Nuda, semplice e documentabile.

Quando saranno rese pubbliche le motivazioni dello scioglimento, siamo certi che anche lei, dottor Pezzella, prenderà atto dei fatti. Fino ad allora, lasciamo da parte le fantasie e atteniamoci a ciò che la realtà – quella vera, non quella narrata – ci restituisce ogni giorno.

Fernando Bocchetti













