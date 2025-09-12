Dan Brown torna in libreria: “L’ultimo segreto” è il thriller più ambizioso della sua carriera

Condividi

Dopo un lungo silenzio durato otto anni, Dan Brown riappare sugli scaffali delle librerie con un nuovo romanzo. Si intitola L’ultimo segreto e promette di essere l’opera più audace della sua produzione. L’autore de Il Codice da Vinci riprende le fila delle avventure di Robert Langdon, il celebre professore di simbologia, protagonista di una nuova indagine che si snoda tra arte, scienza e misteri millenari.

Il libro è uscito in contemporanea in 16 lingue, grazie a un imponente lavoro editoriale che ha coinvolto traduttori, stampatori e case editrici in tutto il mondo, tenuti al massimo riserbo per evitare anticipazioni. “Tutti gli elementi tipici dei romanzi di Dan – codici, enigmi storici, religione, arte e scienza – sono presenti, intrecciati in una narrazione coinvolgente”, ha dichiarato Nihar Malaviya, amministratore delegato di Penguin Random House Global, la casa editrice che ha coordinato il lancio internazionale.

Ambientato a Praga, L’ultimo segreto ruota intorno a un manoscritto che propone una teoria rivoluzionaria sulla coscienza umana, destinata a mettere in discussione secoli di convinzioni filosofiche e religiose. Il mix è quello collaudato: inseguimenti, colpi di scena, riferimenti al mondo delle neuroscienze e incursioni nella mitologia nordica.

Secondo l’editore francese JC Lattès, si tratta di “un testo capace di scatenare un passaparola fortissimo”. La prima tiratura in Francia ha già raggiunto le 500.000 copie, la più alta dell’anno nel Paese.

Per rendere possibile l’uscita simultanea negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Germania e in Italia, è stata messa in piedi una vera e propria operazione logistica su scala globale, con tempistiche serrate e protocolli di sicurezza editoriali straordinari. Intanto, Brown ha dato il via da New York a un tour promozionale di un mese che lo porterà in dodici nazioni.

Le prime reazioni della critica sono piuttosto polarizzate. Il New York Times ha accolto positivamente il ritorno dello scrittore, pur notando una trama “esuberante e accompagnata da uno stile narrativo frenetico”. Più severo The Guardian, che ha definito il libro “delirio ad alta intensità dall’inizio alla fine”.

Brown, che dopo due romanzi passati quasi sotto silenzio esplose nel 2003 con Il Codice da Vinci, ha costruito la sua fortuna su storie in bilico tra realtà storica e finzione, riuscendo a conquistare milioni di lettori in tutto il mondo. Non sono però mancate, nel corso degli anni, critiche da parte del mondo accademico, che gli ha spesso rimproverato imprecisioni e semplificazioni eccessive.

Secondo Penguin Random House, i suoi libri hanno superato i 250 milioni di copie vendute in 56 lingue. L’ultimo segreto punta a consolidare – e forse rilanciare – quel successo planetario.













