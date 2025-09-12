GdiF NAPOLI: INIZIO ANNO SCOLASTICO. SEQUESTRATI OLTRE 150 MILA PRODOTTI CONTRAFFATTI O PERICOLOSI PER LA SALUTE

Maxi operazione della Guardia di Finanza di Napoli contro il commercio di materiale contraffatto e pericoloso, soprattutto in vista dell’inizio del nuovo anno scolastico. Sono stati sequestrati oltre 150mila articoli illegali, tra cui 92mila prodotti scolastici e di cancelleria destinati a bambini e ragazzi.
L’azione, coordinata dal Comando Provinciale, ha portato alla denuncia di 11 persone all’Autorità Giudiziaria per commercio di prodotti contraffatti e ricettazione, e alla segnalazione di 16 soggetti alla Camera di Commercio per violazioni amministrative.
Nel dettaglio:
-
A Napoli città, i “Baschi Verdi” hanno sequestrato 63mila articoli tra penne, colori, astucci, calcolatrici e giocattoli con marchio CE non conforme.
-
Nell’area oplontina, nolana, giuglianese e sull’isola di Ischia, scoperti 28mila prodotti scolastici contraffatti, spesso raffiguranti personaggi di fantasia. Due le denunce e nove le segnalazioni amministrative.
-
A Casoria, in una cartoleria sono stati sequestrati decine di file contenenti opere letterarie detenute illegalmente per la riproduzione e la vendita. Il titolare è stato denunciato per violazione del diritto d’autore.
Durante i controlli, le Fiamme Gialle hanno inoltre rimosso dal mercato circa 60mila articoli privi delle informazioni obbligatorie: tra questi bigiotteria senza etichette in italiano, cosmetici potenzialmente dannosi, giocattoli non sicuri e prodotti contraffatti con il marchio “SSC Napoli”.© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews