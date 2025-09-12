Inizio anno scolastico. Izzo: “Cellulari a scuola, il Ministero scarica la responsabilità: ora tocca ai dirigenti decidere”

Condividi

Visite: 29

34 Visite

Con ieri ha avuto inizio l’ a. s. 2025/26 per i nostri studenti, tante le novità introdotte dal ministero dell’ istruzione e del merito; quella che ha avuto un’ ampia cassa di risonanza e un impatto forte sulla comunità scolastica è stata la ” circolare” del divieto all’ uso del cellulare a scuola.

Il divieto é stato comunicato con una circolare, che apre un grosso interrogativo: può una circolare vietare l’ uso del cellulare a scuola? Giuridicamente sembrerebbe di no. I divieti vanno sanciti con delibere da parte dell’ unico organo che può deliberare in materia scolastica che é il Consiglio d’ Istituto .Consiglio d’ Istituto, che dovrà stabilire con un apposito suo deliberato come e quando potrà essere vietato l’ uso del telefonino a scuola

Senza la delibera di divieto da parte del Consiglio d’ Istituto si aprirebbero infiniti contenziosi tra la scuola e le famiglie. É risaputo che il cellulare é uno strumento personale sottoposto a severe norme sulla privacy, pertanto il suo eventuale sequestro aprirebbe contenziosi giuridici tra le famiglie e la scuola. Il Ministero con la emanazione della circolare del divieto dei cellulari ha solo scaricato sulle scuole la responsabilità di emanare delibere atte a porre un freno al fenomeno snodato dell’ uso dei cellulari a scuola.

Uso dei cellulari che é la causa maggiore di controversie e contenziosi tra studenti, studenti e scuola e scuola e genitori.

Pertanto l’ enfasi trionfale con la quale il ministero ha annunciato il “provvedimento” di divieto dei cellulari a scuola é soltanto una indicazione fatta alle scuole che dovranno convocare il consiglio di istituto per deliberare in merito, altrimenti si creerà un contenzioso infinito tra famiglie e scuole .

Michele Izzo













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti