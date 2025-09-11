Napoli: le municipalità vanno abolite! Il decentramento è fallito!

Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della circoscrizione Vomero, dopo aver evidenziato, ancora una volta, le gravi carenze nel funzionamento delle municipalità, rimarcando, tra l’altro, la scarsa presenza nei quartieri di presidenti, assessori e consiglieri rispetto ai problemi reali dei territori amministrati, preso atto del mancato decentramento amministrativo a Napoli, certificato in questi giorni anche dalle dimissioni di un consigliere della prima municipalità, decentramento che in oltre 40 anni non è mai decollato, rilancia una proposta che vede la cancellazione delle attuali municipalità sostituite dai comuni metropolitani.
" E' inammissibile che a fronte della riduzione dei consiglieri comunali passati da 60 a 40, si continui a mantenere l'attuale assetto che prevede la divisione del territorio del capoluogo partenopeo in dieci municipalità con un esercito di ben 300 consiglieri municipali, 10 presidenti, 10 vicepresidenti e 30 assessori: tre per ogni municipalità – sottolinea Capodanno -. Un costo eccessivo, che ricade integralmente sul bilancio del Comune di Napoli e dunque sui cittadini, considerando anche che, agli emolumenti erogati a tutte queste persone, bisogna aggiungere pure i costi per le strutture ed il personale necessario. Uno spreco sicuramente da eliminare, con danaro da utilizzare per attività ben più necessarie, come quelle del terzo settore ".