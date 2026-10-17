Marano, fango e polvere ancora su Corso Europa: pulizia promessa ma mai completata

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Caro Direttore,

recentemente, le istituzioni avevano rassicurato i cittadini sulla rimozione del fango e sulla pulizia dell’intero tratto di Corso Europa (foto d’archivio), a Marano, interessato da una colata di fango.

Un primo tratto, da via Pepe fino all’incrocio con via Unione Sovietica, è stato ripulito con l’ausilio di un bobcat. Il secondo tratto, invece, che avrebbe dovuto essere pulito il giorno successivo, nonostante i ripetuti avvisi di divieto di sosta diramati dalla Polizia Municipale, non è stato più interessato dall’intervento.

Ad oggi, il fango e la polvere continuano a creare disagi ai commercianti e ai residenti della zona.

Ci chiediamo: considerato che l’intervento era stato promesso e programmato, perché i lavori di pulizia non sono stati completati? Qualcuno se ne è forse dimenticato? Oppure esistono cittadini di serie A e cittadini di serie B, per usare una metafora calcistica?

Vorremmo ricevere risposte concrete, ma soprattutto vedere risolto un problema che continua a penalizzare chi vive e lavora in questa zona.

Confidiamo che chi di dovere intervenga al più presto per completare la pulizia e restituire decoro e sicurezza a Corso Europa.













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