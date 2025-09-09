PIANURA, LA TERRIFICANTE ESPLOSIONE. FUMO E CENERE SU TUTTA MARANO

Forti boati a causa di un’esplosione a Pianura in una fabbrica di produzione di fuochi d’artificio. La struttura si trova in via Vicinale Grottole 10, in una zona interna del quartiere. Sul posto i carabinieri, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine: due feriti lievi. Il boato è stato udito in una vasta area del quartiere di Napoli, suscitando paura e facendo scendere in strada decine di persone. Un’alta colonna di fumo si è levata dal luogo dell’esplosione. Quando già i mezzi di soccorso erano sul posto per lo spegnimento si è verificato un secondo scoppio, la cui onda d’urto ha coinvolto due vigili del fuoco. È stata chiamata un’ambulanza per un eventuale ricovero, ma secondo quanto si apprende i due sono in buone condizioni ma sono stati comunque portati in ospedale. Feriti lievemente anche due carabinieri. Fumo e cenere su tutta Marano, città al confine con Pianura nella parte collinare. I vigili urbani si sono recati in zona per valutare eventuali danni. Tutto sembrerebbe in ordine, a parte fumo e cenere.