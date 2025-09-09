De Luca contestato dalla madre di una paziente morta al Ruggi

Condividi

Visite: 17

28 Visite

“Mia figlia è stata condannata a morte in questo ospedale”: così ha urlato la madre di Cristina Pagliarulo, la giovane morta lo scorso 6 marzo all’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona. Per la morte della 40enne, originaria di Giffoni Valle Piana, sono attualmente indagati diversi medici del nosocomio salernitano, dove oggi c’era il saluto d’insediamento del nuovo direttore generale Ciro Verdoliva, alla presenza del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Al termine della presentazione, proprio contro quest’ultimo la madre della 40enne ha urlato tutta la propria rabbia. De Luca ha poi smorzato i toni, spiegando che “non so assolutamente nulla. C’è una signora che sta gridando a vuoto nei confronti di una persona che arriva questa mattina e non sa di che cosa sta parlando”, ha detto ai cronisti, “La buona educazione per molte persone è un optional, non un dovere di civiltà”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti