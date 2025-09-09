A Pozzuoli giornata di beneficenza per i bambini dell’Africa Venerdì 12 in villa comunale si presenta il calendario di “Africa in Testa”

Condividi

Pozzuoli scende in campo per la solidarietà. Venerdì 12 settembre in piazzale Pierluigi Rotta, all’interno della villa comunale, andrà in scena la presentazione del calendario 2026 di “Africa in Testa”, iniziativa che rientra nella raccolta fondi da destinare ai bambini della Tanzania. Un appuntamento consolidato e atteso che quest’anno sarà supportato dall’amministrazione comunale di Pozzuoli, attraverso l’assessorato alle attività produttive, che ha organizzato una giornata di festa con la partecipazione degli hobbisti di HobbArt e degli associati di Slow Food. Si partirà alle ore 18 con la presentazione dell’ormai celebre calendario di Franco Testa, storico fondatore dell’associazione “Africa in Testa” che da anni lavora per realizzare progetti a sostegno delle comunità dell’Africa e, in particolare, dei più piccoli. “La nostra città è da sempre attenta ai valori della solidarietà e della condivisione. Sostenere “Africa in Testa” significa non solo tendere una mano a chi è più in difficoltà, ma anche rafforzare il senso di comunità e di appartenenza. Pozzuoli sa essere generosa ed è capace di mettere in atto strumenti concreti di aiuto e speranza” fa sapere il sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni. L’evento sarà anche l’occasione per presentare le iniziative dell’associazione a cui viene destinato il 5×1000.

“Sarà una giornata di festa da vivere tutti insieme nella villa comunale dove ci saranno anche i nostri hobbisti con i loro oggetti artigianali unici ed esclusivi e gli stand di Slow Food che offriranno la degustazione di prodotti flegrei. – spiega l’assessore alle attività produttive Titti Zazzaro – Tutto ciò farà da cornice all’evento di “Africa in Testa”, iniziativa nobile e dall’alto valore morale partita dalla città di Pozzuoli grazie al nostro Franco Testa”. Un evento che, secondo le premesse, richiamerà in villa tanti puteolani da sempre vicini alle iniziative benefiche messe in campo dall’associazione “Sarà una festa a cui parteciperanno amici e musicisti. Saranno presenti i tanti volontari che sono venuti in Africa con noi. Anche per il solo piacere di un abbraccio vale la pena partecipare» spiega Franco Testa che promette di regalare ancora una volta tante emozioni con le sue esibizioni.













