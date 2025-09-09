REGIONALI 2025: CESARO (ITALIA VIVA) LANCIA “CASA RIFORMISTA PER LA CAMPANIA”

Condividi

Visite: 30

26 Visite

“Parte da qui una nuova sfida per la Campania”. Con queste parole il coordinatore regionale campano di Italia Viva, Armando Cesaro, ha annunciato sui propri canali social la nascita di “Casa Riformista per la Campania”, un progetto politico che punta a costruire un’alternativa riformista e pragmatica in vista delle elezioni regionali del 2025.

“Con orgoglio – scrive Cesaro – presentiamo il simbolo di Casa Riformista per la Campania: un progetto che nasce dall’idea di costruire insieme, concretamente, una regione più moderna, solidale e coraggiosa. Dove ognuno si senta al proprio posto e in cui ognuno veda rispettata la propria dignità”. Nel post, Cesaro sottolinea la volontà di dare voce a un riformismo autentico e inclusivo, rivolto a tutti coloro che vogliono impegnarsi per una Campania più giusta, dinamica e protagonista del proprio futuro. “La nostra “casa” è aperta a chi crede nel riformismo, nella buona politica, nella forza del fare e in una Campania protagonista del futuro”. “Unisciti a noi – conclude il responsabile regionale del partito di Matteo Renzi -, il cammino è appena iniziato!”.

Con l’hashtag #CasaRiformista, prende così ufficialmente il via un percorso politico che si pone l’obiettivo di aggregare energie nuove e competenze per costruire una forza politica riformista, un punto di riferimento credibile, nel segno del pragmatismo e del rinnovamento.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti