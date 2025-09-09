Fabbrica du fuochi d’artificio, l’esplosione e il boato a Pianura

Da
redazione
-
0
Condividi
Visite: 72
9 Visite

Forti boati a causa di un’esplosione a Pianura in una fabbrica di produzione di fuochi d’artificio. La struttura si trova in via Vicinale Grottole 10, in una zona interna del quartiere. Sul posto i carabinieri, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine: due feriti lievi. Il boato è stato udito in una vasta area del quartiere di Napoli, suscitando paura e facendo scendere in strada decine di persone. Un’alta colonna di fumo si è levata dal luogo dell’esplosione. Quando già i mezzi di soccorso erano sul posto per lo spegnimento si è verificato un secondo scoppio, la

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

Commenti

Articoli correlatiDi più dello stesso autore