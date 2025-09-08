Comune di Marano sciolto per mafia. Ci scrivono due lettori: “Città che non vuole cambiare”. “C’è bisogno di chiedere aiuto”

Condividi

Caro Direttore,

leggo TerranostraNews ogni giorno, prima di leggere testate nazionali. Leggo con avidità quello che scrivete, non perdo un “pezzo”.

La cosa più incredibile è che, come un teorema infallibile, avete ragione! La cosa più triste, invece, è che sembra sempre che viviate in un mondo apparente, voi raccontate e questa comunità, marcia come una cancrena, continua a sbattere con la testa contro un muro, ma non cerca di superarlo, di aggirarlo! No, ci gode a sbattere contro !

Non siamo sull’orlo di un baratri, siamo nel baratro, e ci siamo pienamente da anni, ma sembra sempre tutto normale in questo maledetto paese! Siamo al quinto scioglimento, il quinto! E non credo che ne usciremo con le nostre forze, perché sono convinto che tra 18 mesi si tornerà a votare e dopo due anni di gettoni di presenza, concessioni agli amici, scuole abusive, mancanza d’acqua, sporcizia ovunque, TARSU più alta d’Europa (in relazione al servizio), inciuci e collusioni, scioglieranno di nuovo e così via all’infinito! Io sono convinto che qui sia necessaria un’invasione o una conquista, bisogna mandare l’esercito e fare i check-point per strada e non per 2 anni, ma per VENTI!!

Grazie del suo prezioso contributo e della sua Professionalità!

Marcello

Cittadino di una cittadina dimenticata e abbandonata!

Gentile Direttore,

Siamo un gruppo di cittadini di Marano e vogliamo esprimere il nostro pieno accordo con quanto scritto dallo scrittore Alessandro Iovino su questo giornale. Ormai è evidente che la nostra città ha bisogno di aiuto. Nel momento in cui la legalità, il rispetto per gli altri ed altri valori vengono ripetutamente meno allora deve essere lo stato ad intervenire, a farsi carico di tutti i provvedimenti necessari affinché Marano si rialzi dal baratro in cui è stata fatta sprofondare e possa finalmente essere una comunità governata come tutte le altre nel rispetto della legalità e dei bisogni dei cittadini. Sarebbe bello se ci fosse un unico coro a chiedere a gran voce alle istituzioni regionali e nazionali, come fatto a Caivano che finalmente sta risorgendo, “AIUTATECI, PER FAVORE!”

