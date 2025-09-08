Rescigno: “Fico guida l’inciucio: Mastella, Cesaro, De Luca e Renzi. Tutti uniti per la Campania”

45 Visite
E a guidare questa operazione è RobertoFico.
il “duro e puro” del Movimento 5 Stelle, custode dei valori originari, valori che in teoria dovrebbero opporsi a questi giochi di palazzo
Per sintetizzare :
la sanità e i trasporti della Campania resteranno nelle mani delle stesse persone che li hanno gestiti negli ultimi dieci anni.
E magari, per dimostrare di aver fatto qualcosa, a Fico faranno chiudere il termovalorizzatore di Acerra, rischiando di regalarci un’altra crisi dei rifiuti
Complimenti, davvero Complimenti!!!
Carmela Rescigno© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews