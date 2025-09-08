Marano, notte di incidenti al centro e in periferia: auto contro le saracinesche di un negozio

Condividi

Due paurosi incidenti si sono verificati nella notte in città. Il primo in via San Rocco, dove una Jeep Renegade si è ribaltata dopo aver colpito un’auto in sosta. I due occupanti, soccorsi dai vigili del fuoco e dal 118, sono stati trasportati in ospedale, ma non sono in gravi condizioni.

Poco dopo, un altro sinistro tra più veicoli ha bloccato il centralissimo corso Europa, richiedendo l’intervento di ambulanze e carabinieri. Due i feriti, anche in questo caso, che erano a bordo dell’auto, sempre una Jeep, che è andata a scontrarsi con altre vetture, terminando la propria corsa contro un esercizio commerciale. Un disastro. Indagano i carabinieri della locale compagnia.













