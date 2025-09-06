Codici: agenzia di viaggi chiude senza preavviso, addio vacanze e soldi per decine di persone

Condividi

Le associazioni dei consumatori Codici e Codici Campania si sono rivolte alla Procura chiedendo di avviare un’indagine nei confronti del titolare di un’agenzia di viaggi di Napoli che improvvisamente ha chiuso le sedi. Si tratta della InstaViaggi, diretta da un tour operator noto nel settore. Decine i clienti che temono di essere vittime di una truffa.

“Abbiamo ricevuto segnalazioni da parte di persone che hanno paura di aver perso i propri soldi – dichiara l’avvocato Giuseppe Ambrosio, legale di Codici Campania –. La questione, in particolare, riguarda le vacanze a Sharm El Sheikh dei mesi scorsi. A poche ore dalla partenza, i clienti hanno ricevuto una comunicazione via e-mail che li informava del rinvio del volo, in alcuni casi di pochi giorni ed in altri a data destinarsi. In realtà la partenza non è mai avvenuta, perché è emerso che le prenotazioni non erano state effettuate. Alcune persone hanno tentato di contattare il tour operator, ma le utenze risultano disattivate. Nessuna risposta, quindi, ed anche nessun rimborso. Invitiamo chi ha prenotato una vacanza con la InstaViaggi e non è riuscito a partire perché il tour operator è sparito nel nulla a segnalarcelo, così da poterlo assistere nelle sedi legali. È la strada da seguire per cercare di riavere indietro almeno i propri soldi, dopo aver perso la vacanza”.

“Quanto accaduto è grave – afferma Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – ed è doveroso che i clienti riottengano quanto versato. Parliamo di cifre considerevoli, che per alcuni sono anche il frutto di sacrifici per regalarsi un momento di relax. Ci batteremo affinché venga fatta giustizia”.

I cittadini che hanno prenotato una vacanza con la InstaViaggi e non sono partiti possono richiedere l’assistenza legale di Codici Campania telefonando al numero 0816583004 o inviando un’e-mail all’indirizzo codici.campania@codici.org, oppure possono rivolgersi allo Sportello Nazionale telefonando al numero 065571996, inviando un messaggio WhatsApp al numero 3757793480 o scrivendo un’e-mail all’indirizzo segreteria.sportello@codici.org.

