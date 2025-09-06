De Luca punzecchia di nuovo Fico: «No alla demagogia su termovalorizzatore e reddito di cittadinanza»

Condividi

Vincenzo De Luca non fa nomi, ma il messaggio è chiaro e inequivocabile. Il governatore uscente della Campania mette i paletti in vista della prossima sfida elettorale e lancia un avvertimento che suona diretto al candidato del centrosinistra, il grillino Roberto Fico: «Basta con la demagogia su temi come il termovalorizzatore e il reddito di cittadinanza».

Pur senza esplicitamente citare il presidente della Camera uscente, De Luca dimostra di non voler affatto fare un passo indietro. Anzi. Durante la sua consueta diretta social del venerdì, ribadisce la sua intenzione di restare in campo politicamente fino all’ultimo momento utile: «Noi restiamo concentrati sui fatti, nonostante la politica politicante», afferma.

Nel frattempo, il presidente è già al lavoro per preparare la propria lista, con l’obiettivo di assicurarsi una solida rappresentanza in consiglio regionale anche nella prossima legislatura. «I programmi devono andare avanti», sottolinea, lasciando intendere che la sua impronta continuerà a pesare, a prescindere da chi guiderà la Regione.













