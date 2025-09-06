Marano, cambio al vertice dei carabinieri: il maggiore Leso lascia il comando, arriva Stefano Russo

Condividi

Ultimo giorno di servizio a Marano per il maggiore Alberto Leso, che lascia il comando della Compagnia dei Carabinieri dopo 4 anni. La Compagnia ha competenza su un territorio strategico e complesso che comprende i Comuni di Marano, Mugnano, Melito, Villaricca e Calvizzano.

Durante il suo periodo di comando, il maggiore Leso si è distinto per una serie di importanti operazioni. Tra le attività più rilevanti, le indagini che hanno costituito parte fondamentale del dossier redatto dalla Prefettura e, successivamente trasmesso al Ministero dell’Interno, documento che ha contribuito in modo determinante allo scioglimento per infiltrazioni mafiose del Comune di Marano. Un lavoro scrupoloso e silenzioso. Leso si è inoltre distinto – ed è questo l’aspetto più importante e nobile – per la sua capacità di ascolto e per un altro tratto distintivo: la mancanza di orpelli e sovrastrutture. Un ufficiale serio, pragmatico, mai altezzoso o pieno di sé, che non ha mai concesso nulla ai fronzoli e che, contrariamente ad altri, non ha mai indugiato in passerelle, con politici locali e non, o in dibattiti sterili.

A raccogliere il testimone sarà il capitano Stefano Russo, 45 anni, napoletano, con un solido profilo professionale alle spalle. Un militare che ha fatto la cosiddetta gavetta, passando dal ruolo di sottufficiale a quello di ufficiale. Ha operato ad Aversa e, di recente, anche in Sicilia.

Il suo arrivo segna l’inizio di una nuova fase per la Compagnia di Marano, in un contesto che continua a richiedere grande attenzione e fermezza sul fronte della legalità e della sicurezza pubblica e che richiederebbe un aumento di uomini e risorse. Molte sono le aspettative, da parte dei cittadini, soprattutto per quel che concerne la repressione dei reati predatori: furti, rapine e altre situazioni che condizionano, e non poco, la vita dei residenti.

Al neo comandante Russo gli auguri della nostra redazione. Auguri, naturalmente, anche al suo predecessore, di cui conserveremo sempre un ottimo ricordo.













