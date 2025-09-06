Arzano. Centauri senza casco, sotto chiave moto e scooter, vasta operazione della polizia locale.

Condividi

Un’operazione ad ampio raggio della polizia locale di Arzano con fermi e sequestri e che ha consentito di ritirare tre diverse patenti e irrogare sanzioni per 30mila euro.

Le attività proseguono senza sosta e i controlli della polizia locale , in ambito sicurezza stradale, sono alla base del rispetto del codice della strada e delle nuove norme. Nel mirino dei caschi bianchi, coordinati dal comandante Biagio Chiariello, soprattutto i centauri senza casco attraverso i controlli che hanno interessato diverse aree della città tra cui il centro storico, via Atellana, via Cristoforo Colombo altezza rione 167, via Napoli, via Melito, l’area industriale ed altre. I posti di controllo con fermi e sequestri hanno avuto un solo obiettivo: la sicurezza stradale e l’incolumità delle persone. Si sono registrati anche episodi di incomprensione con alcuni soggetti che cercavano di sottrarsi agli agenti cercando di scappare ma sono stati bloccati.

Nella rete finiti In totale 26 veicoli con identificazione di circa 32 persone , tra conducenti e passeggeri, e sanzioni che vanno dalla mancata copertura assicurativa, revisione scaduta, guida senza patente o con patente diversa da quella prevista, guida senza casco.

Due i centauri privi di patente, di cui uno che ha cercato di defilarsi ma é stato bloccato ed un totale di circa 10mila euro di sanzioni e confisca del mezzo.

A conclusione delle operazioni sono state elevate sanzioni al codice della strada per un totale di euro 30mila, fermi amministrativi e sequestri.

Dal Comando fanno sapere: “

“I controlli dei centauri senza casco rappresentano il continuo di operazioni effettuate dagli agenti durante l’anno in tema di prevenzione e sicurezza volta a contrastare comportamenti pericolosi per la circolazione e tutelare l’incolumità di conducenti e pedoni in quanto la nostra priorità é salvare la loro vita. Aɓbiamo registrato ad esito controlli che solo un conducente su venti era senza casco, e questo é anche frutto dei controlli pressanti e della campagna sicurezza nelle scuole. Speriamo in rinforzi degli agenti essendo oggi in organico, ‘operativi’, 15 agenti sui 56 previsti “.













