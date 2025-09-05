Marano, la relazione che ha portato allo scioglimento è un dossier a prova di bomba. L’ex amministrazione ha iniziato a correre solo dopo l’arrivo della commissione d’accesso

Condividi

Quattrocentocinquanta pagine. Tanto è lungo — e pesante — il dossier stilato dagli ispettori prefettizi che ha portato allo scioglimento del Comune di Marano. Un atto amministrativo di prevenzione, come recita la normativa, ma che ha la forza e la solidità di una sentenza definitiva, almeno sul piano politico e amministrativo. Il provvedimento del Consiglio dei Ministri si basa infatti su un lavoro minuzioso, completato in appena tre mesi, che scandaglia a fondo la macchina comunale: appalti, affidamenti, violazioni sistematiche della normativa antimafia, parentele sospette, frequentazioni borderline, tributi non pagati da chi dovrebbe dare l’esempio.

Altro che congetture o pregiudizi. A parlare, stavolta, sono i fatti.

La relazione potrebbe passare indenne, o quasi, il vaglio del TAR e del Consiglio di Stato. Non sarà semplice per l’ex sindaco Morra e i suoi ribaltare una ricostruzione così dettagliata, sostenuta da decine di elementi concreti. E non sarà sufficiente — come hanno maldestramente tentato di fare — inviare memorie integrative al Viminale a giochi ormai chiusi. Un autogol, l’ennesimo, che ha solo confermato la difficoltà, per l’amministrazione uscente, di difendere il proprio operato.

Morra rivendica, ma i tempi parlano chiaro

L’ex sindaco Morra, dal canto suo, ha più volte rivendicato pubblicamente di “aver fatto molto” per la città. Ed è vero che qualcosa è stato fatto. Ma è altrettanto vero che la gran parte delle attività, delle correzioni, delle “accelerazioni” amministrative sono arrivate solo dopo l’insediamento della commissione d’accesso agli atti. Quando cioè le istituzioni avevano già fiutato qualcosa che non andava. In casi come questi, è bene ribadirlo: tutto ciò che viene fatto dopo non vale. Non incide, non basta a salvare un ente dal baratro. Anzi, spesso rappresenta solo un tardivo tentativo di rimediare a una situazione già compromessa. E le carte del dossier lo dimostrano in maniera inequivocabile.

Il ruolo del prefetto? Marginale.

Fa sorridere — amaramente — il tentativo di coinvolgere il prefetto di Bari, quasi a cercare un capro espiatorio esterno. Ma è bene chiarirlo, ancora una volta: gli scioglimenti li decide il Ministro dell’Interno. E in questo caso, la fiducia del Viminale nei confronti della prefettura locale è stata così scarsa da richiedere un supplemento d’indagine direttamente a Roma. Gli ispettori, convocati nella capitale, hanno illustrato ulteriormente il quadro, integrando le risultanze già trasmesse. Un lavoro certosino, serio, inattaccabile.

Le responsabilità e i silenzi

Molti cittadini ignorano la profondità delle criticità emerse. Alcuni consiglieri comunali risultano avere denunce a carico tutt’altro che trascurabili. Altri sono stati immortalati in compagnia di soggetti controindicati, ben noti alle forze dell’ordine. Altri ancora risultano non in regola con il pagamento dei tributi comunali, come se amministrare un ente pubblico e contribuire al suo sostentamento fossero due piani separati. E invece no: sono due facce della stessa moneta, quella della legalità e del buon esempio.

Eppure, nell’opinione pubblica — drogata da superficialità e polemiche sterili — si continua a parlare senza conoscere. A criticare senza leggere. A giudicare senza sapere.

Non è una condanna penale, ma un atto di prevenzione

Chi continua a confondere lo scioglimento per mafia con una sentenza penale dimostra di non conoscere né la legge né il contesto. Non serve una condanna per procedere allo scioglimento di un ente locale: basta (e avanza) il riscontro di legami, condizionamenti, pressioni o opacità che possano anche solo minare il buon andamento e l’imparzialità della pubblica amministrazione. È questo il punto. Ed è questo il nodo che in tanti, anche scrittori e presunti filosofi, faticano a comprendere.

Ora serve una guida autorevole

Marano ha bisogno di commissari seri, competenti, motivati. Persone che non siano soltanto amministratori, ma anche rigeneratori di fiducia e legalità. La priorità? Riprendere in mano ciò che è stato lasciato marcire per anni: i loculi cimiteriali bloccati da oltre un decennio, la grana rifiuti.

Perché risanare Marano non sarà semplice. Ma è possibile. A patto che si parta dalla verità, dai fatti, e non dalle chiacchiere da bar o dai post indignati sui social.













