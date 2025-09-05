MARANOLAB. UNA SETTIMANA UNICA E IRRIPETIBILE PER LA CITTA’

Condividi

Dopo **848 anni**, la nostra amata città ha vissuto un momento straordinario: **San Castrese, nostro Patrono, è ritornato a Marano.**

Come **Associazione MARANOLAB**, abbiamo partecipato attivamente a questo evento storico, e sentiamo il dovere di ringraziare l’**Associazione San Castrese** per aver reso possibile qualcosa di tanto significativo. È stato un vero e proprio viaggio nella memoria, una riscoperta del nostro passato e delle **radici** che ci uniscono.

Molti di noi ricordano i racconti dei nonni e dei genitori sul **Vicchiariello di San Castrese**, soprattutto durante la costruzione della Parrocchia a lui dedicata. Quelle storie hanno preso vita nei tre giorni in cui le **reliquie del nostro Santo** hanno fatto ritorno in città: tre giorni che hanno restituito a Marano **Fede, Tradizione e Identità** – valori che sembravano ormai smarriti.

Da **San Castrese** dobbiamo ripartire. Serve un nuovo inizio, che metta da parte gelosie, divisioni e arrivismi. Marano ha bisogno di una comunità unita, di **una città sana, fondata su valori veri**.

Eppure, proprio all’indomani della partenza del nostro Santo, la città sembra essere ripiombata in una **sconfortante sfiducia**. L’ennesimo scioglimento del Comune rappresenta un duro colpo per tutti noi. Amici cari, **Marano da questa vicenda esce profondamente ferita.**

Ma non possiamo arrenderci.

MARANOLAB si prepara ora a vivere una nuova, entusiasmante esperienza: siamo stati invitati a **Marano Ticino (Novara)**, per un incontro nazionale con altre comunità chiamate *Marano d’Italia*. Sarà un momento di **festa, condivisione e testimonianza**, in cui racconteremo con orgoglio il nostro territorio, la nostra storia, e la nostra gente.

Invitiamo tutti i concittadini a seguirci sui nostri canali social e a sentirsi parte di questo cammino. Anche questo evento, insieme alla venuta del nostro Santo Patrono, può rappresentare una scintilla per riaccendere dentro di noi quel sentimento autentico di **”maranesità”** che i nostri cari ci hanno insegnato con amore e sacrificio.

