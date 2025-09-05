Marano, scioglimento per camorra. Il Pd locale: “Amareggiati, orgogliosi dei nostri risultati”

Condividi

Apprendiamo con grande amarezza e disapprovazione la notizia dello scioglimento del nostro Consiglio Comunale per presunte infiltrazioni mafiose, disposto dal Consiglio dei Ministri.

Esprimiamo la nostra profonda amarezza e disapprovazione per questa decisione che arriva dopo un intenso lavoro dell’amministrazione, guidata dal Sindaco Matteo Morra, che ha visto il nostro Comune impegnato in una battaglia senza precedenti per ripristinare credibilità e legalità.

Siamo particolarmente orgogliosi dei risultati raggiunti dalla nostra amministrazione, che ha assegnato un numero record di beni confiscati alla criminalità organizzata, ha approvato dopo quarant’anni di immobilismo un Piano Urbanistico Comunale che garantirà uno sviluppo sostenibile del territorio lavorando, nel frattempo, al risanamento delle casse comunali che avrà effetti concreti sulle finanze dell’Ente per i prossimi anni.

Riteniamo profondamente ingiusta e penalizzante per la comunità maranese questa decisione, soprattutto alla luce dei risultati raggiunti dalla nostra amministrazione. Siamo convinti che questa decisione non rifletta la realtà dei fatti e che sia necessario fare luce sulla verità.

Il Sindaco Matteo Morra ha annunciato la propria intenzione di ricorrere in ogni sede contro questa decisione, per tutelare la reputazione e i diritti della nostra comunità. Il Partito Democratico di Marano sostiene pienamente questa decisione e sarà al fianco del Sindaco in questa battaglia.

Lavoreremo insieme per far emergere la verità e garantire un futuro migliore per Marano. Non ci fermeremo di fronte alle difficoltà e continueremo a lavorare con determinazione e passione per il bene della nostra città. Siamo convinti che la verità alla fine emergerà e che la nostra comunità sarà in grado di superare questo momento difficile.

Siamo pronti a sostenere il Sindaco e la nostra amministrazione in questa battaglia.

