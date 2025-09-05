Marano, Comune sciolto per mafia. Izzo: “La città ha bisogno di una rivoluzione vera”

Condividi

Visite: 23

15 Visite

Vorrei chiedere scusa e perdono ai cittadini maranesi per non aver saputo incidere e convincere in fase elettorale gli elettori più di tanto forse avrei potuto evitare quest’ onta nefasta del nuovo scioglimento per mafia. Lo scioglimento di un consiglio comunale investe tutta la classe politica ma penalizza soprattutto la collettività ,in particolare la parte sana del tessuto sociale.

Il nostro percorso elettorale però ci ha insegnato che cambiare si può basta volerlo attraverso scelte libere del personale politico nel solco della legalità, lontane dal cantico delle sirene della famosa filiera istituzionale e dei vari politici sovracomunali.

Marano ha bisogno di una vera rivoluzione politica – culturale che faccia capire a ogni singolo cittadino che é il protagonista del proprio futuro senza demandare a inciuci ,a parenti e amici le sorti proprie e della comunità.

Michele Izzo













