Il tempo stringe per il centrodestra in Campania, ma ormai siamo in dirittura d’arrivo: verso un candidato civico. Romano o Jannotti Pecci?

Il tempo stringe per il centrodestra in vista delle Regionali in Campania e la fumata bianca ancora non è arrivata, ma il campo dei papabili si restringe. La coalizione sembra ormai orientata verso un candidato civico, opzione sostenuta con forza da Forza Italia, con l’obiettivo di intercettare l’elettorato moderato e contendere voti alla sinistra e alla possibile lista del governatore uscente Vincenzo De Luca.

Costanzo Jannotti Pecci e Giosy Romano, attuale coordinatore della ZES unica del Mezzogiorno, sono i nomi in cima alla lista. Si raffredda invece la pista che porta a un candidato politico, come Edmondo Cirielli, viceministro e profilo sostenuto da Fratelli d’Italia, che appare ormai defilato.

«Valuteremo i migliori candidati possibili. In Campania, Puglia e Veneto non sono stati ancora fissati, ma c’è tempo per scegliere – ha spiegato Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio e leader di Forza Italia –. In Campania e Puglia si punta su un civico, in Veneto si vedrà. Non siamo un’alleanza elettorale come la sinistra, ma una vera alleanza politica, per questo non dobbiamo ogni volta trattare la possibilità di andare insieme».

Nel frattempo, Forza Italia continua a rafforzare la propria presenza sui territori in vista delle prossime sfide politiche e amministrative. A Napoli, il senatore e segretario provinciale Francesco Silvestro ha nominato Lione Fioravante nuovo responsabile per le Politiche agricole, boschive, ittiche e venatorie. L’obiettivo è valorizzare le eccellenze locali e costruire un dialogo strutturato con le categorie produttive.

Declina invece l’incarico nel settore Sanità Vincenzo Fuschillo, ringraziando il partito per la fiducia, ma spiegando che gli attuali impegni professionali non gli consentono di assumere ruoli organizzativi o politici.