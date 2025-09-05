ALESSANDRO SCOTTO di MINICO È IL CAPOLISTA ALLE REGIONALI A CASERTA DEL MOVIMENTO IDEA SOCIALE!

La Direzione Nazionale del Movimento

Idea Sociale, oltre ad aver ratificato la candidatura a presidente della Regione Campania di Raffaele Bruno, ha deliberato anche i cinque capolista locali a Napoli, Salerno, Avellino, Benevento e Caserta. Capolista a Caserta, in sostegno al candidato presidente Raffaele Bruno, Segretario Nazionale del Movimento Idea Sociale, sarà il dirigente e militante missino Alessandro Scotto di Minico.

Napoli, 5 settembre 2025.

L’addetto Stampa MIS.

