ALESSANDRO SCOTTO di MINICO È IL CAPOLISTA ALLE REGIONALI A CASERTA DEL MOVIMENTO IDEA SOCIALE!

La Direzione Nazionale del Movimento
Idea Sociale, oltre ad aver ratificato la candidatura a presidente della Regione Campania di Raffaele Bruno, ha deliberato anche i cinque capolista locali a Napoli, Salerno, Avellino, Benevento e Caserta. Capolista a Caserta, in sostegno al candidato presidente Raffaele Bruno, Segretario Nazionale del Movimento Idea Sociale, sarà il dirigente e militante missino Alessandro Scotto di Minico.
Napoli, 5 settembre 2025.
