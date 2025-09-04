Marano, Comune sciolto per mafia: stop a gettoni di presenza e commissioni per 24 consiglieri

Condividi

Da domani a Marano non ci saranno più commissioni né gettoni di presenza per 24 consiglieri comunali, segnando una svolta importante dopo lo scioglimento dell’amministrazione per infiltrazioni mafiose.

Le commissioni, un tempo numerose e spesso criticate, avevano portato a spese ingenti per le casse comunali, con centinaia di migliaia di euro che, secondo molte opinioni, sono stati spesi senza risultati concreti. Molti consiglieri erano considerati habitué di queste commissioni, ma poco o nulla è stato prodotto in termini di azioni efficaci per la città.

Ora la comunità attende l’arrivo della Commissione d’accesso, che avrà il compito di fare ulteriore chiarezza e assicurare una gestione trasparente e responsabile dell’ente locale.

Questa decisione rappresenta un primo passo verso il cambiamento e la ripresa di un Comune segnato dalle recenti vicende.













