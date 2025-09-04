Scioglimento Comune Marano, Nappi (Lega): dove sono i professionisti dell’antimafia del Pd?

Condividi

“Per l’ennesima volta un Comune campano, a guida centrosinistra, è stato sciolto per infiltrazioni della criminalità organizzata. È toccato di nuovo a Marano, sulla cui Amministrazione, a febbraio scorso si erano accesi i riflettori con l’accesso ispettivo voluto dal ministro Piantedosi. Anche in quest’occasione c’è da registrare il silenzio assordante dei professionisti dell’antimafia della sinistra, Pd e Ruotolo in testa, campioni della legalità a giorni alterni, veloci a prendere posizione solo quando si tratta di attaccare chi ha un colore politico diverso dal loro. E questa volta il loro silenzio è amplificato pure dal fatto che sono alle prese per chiudere il patto per confluire nella coalizione ‘Pappafico’. Quando si dice la coerenza e l’onestà intellettuale…”. Lo dichiara Severino Nappi, capogruppo della Lega in Consiglio regionale e vice coordinatore del partito in Campania.













