MARANO, LE ULTIME PAROLE FAMOSE DI “CARAMELLA”: “NON SCIOLGONO”

Parola di Lorenzo Di Marino, al secolo “Caramella”, ex consigliere comunale, profeta di sventure al contrario, uomo dalle certezze granitiche e dalle previsioni sempre, puntualmente, sbagliate.

Il messaggio – inviato proprio oggi alla nostra redazione, anzi al direttore – aveva il tono solenne delle grandi verità: «Non sciolgono», ha scritto Caramella, con sicurezza quasi evangelica, come se a parlare fosse stato direttamente il Vangelo secondo San Lorenzo. Peccato che qualche ora dopo, puntuale come un bollettino prefettizio, sia arrivato lo scioglimento per infiltrazioni mafiose del Comune di Marano. Ancora una volta.

E indovinate un po’? Il sindaco sciolto, Matteo Morra, era proprio quello sostenuto da Di Marino al ballottaggio. Un déjà vu che a Marano non fa più neanche notizia, visto che anche la giunta Visconti – quella che Di Marino sosteneva fieramente qualche anno fa – fu sciolta per lo stesso motivo.

Insomma, Caramella è una garanzia: chi sostiene, salta. Chi incorona, decade. Chi difende, finisce sciolto. Una specie di “Mida al contrario” della politica locale, con l’eccezionale talento di trasformare tutto ciò che tocca in decreti prefettizi.

La sua sicurezza nel messaggio odierno, però, merita un posto speciale negli annali delle “ultime parole famose”. Forse pensava che bastasse il suo endorsement a tenere in piedi un’amministrazione già in coma politico da mesi. Forse, più semplicemente, è rimasto ancorato a una realtà parallela, quella in cui il sindaco Morra è ancora in carica e la scuola di San Rocco è un modello di buona amministrazione.













