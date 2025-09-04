MARANO, COMUNE SCIOLTO PER MAFIA: I CONSIGLIERI DI AZIONE NON HANNO AVUTO IL CORAGGIO DI STACCARSI E ALLA FINE SONO RIMASTI COL CERINO IN MANO

Condividi

Visite: 357

25 Visite

Per mesi hanno fatto finta di scalpitare, di voler prendere le distanze, di essere pronti a dire basta. In realtà, i consiglieri di Azione non hanno mai avuto il coraggio di alzare la voce: hanno chinato il capo, convinti che alla fine lo scioglimento non sarebbe mai arrivato.

Sono proprio loro, “gli azionisti”, quelli che in pubblico recitavano la parte dei ribelli e in privato non criticavano il grande capo. Hanno creduto che il tempo fosse dalla loro parte, che lo scioglimento fosse solo un’ombra e che i riflettori si sarebbero spenti. E invece no: la luce è rimasta accesa fino al verdetto finale. Piantedosi li ha mandati a casa, ed era ora.

Ora non potranno più far nulla. Nessuna mozione, nessun atto, nessun inciucio di corridoio. Restano solo i loro silenzi, le loro finte smorfie di indignazione.

Sono proprio loro “azionisti” a rimanere senza azioni.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti