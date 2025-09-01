Hojlund al Napoli, ora è ufficiale

Condividi

Benvenuto Rasmus!”, così il presidente Aurelio De Laurentiis ha accolto sui social il nuovo acquisto del Napoli. L’attaccante danese, al termine di una lunga trattativa con il Manchester United, approda alla corte di Antonio Conte con la formula del prestito con obbligo di riscatto.

Con il canonico messaggio social sul suo account X ufficiale, il presidente Aurelio De Laurentiis ha dato il personale benvenuto a Rasmus Hojlund in azzurro. Il Napoli, attraverso i propri canali, ha annunciato così l’acquisto del centravanti del Manchester United: “La SSC Napoli – si legge – comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Rasmus Højlund dal Manchester United Football Club con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Nato il 4 febbraio 2003, il calciatore danese è cresciuto nelle giovanili del Brøndby, Holbæk e FC Copenhagen. Dopo un anno con lo Sturm Graz, Rasmus approda all’Atalanta nell’agosto 2022, disputando 34 partite e segnando 10 gol. Nella stagione successiva si trasferisce al Manchester United, siglando 26 reti in 95 presenze. Con la nazionale danese ha segnato otto gol in 26 presenze. Benvenuto, Rasmus!”.













