Regionali. Centrodestra all’attacco di Pd e M5s: “Un baratto di potere, altro che intesa politica”

Il patto raggiunto nel centrosinistra attorno alla candidatura di Roberto Fico alla presidenza della Regione Campania scatena la durissima reazione del centrodestra, che definisce l’accordo una spartizione di potere senza alcun progetto politico reale. Al centro delle polemiche l’intesa che vede il Movimento 5 Stelle sostenere l’ex presidente della Camera, in cambio della segreteria regionale del Pd affidata a Piero De Luca, figlio dell’attuale governatore.
Per Fratelli d’Italia si tratta di un “baratto indecente”, come afferma il coordinatore campano Antonio Iannone, che attacca: “Il Pd rinuncia al suo candidato, Schlein al rinnovamento, il M5S alla moralità. Tutto in cambio di poltrone. De Luca padre rottama i suoi per piazzare il figlio”.
Sulla stessa linea il senatore Sergio Rastrelli, che parla di un Pd “senza dignità, consegnato alla dinastia De Luca”. Per la Lega, con Gianpiero Zinzi, si tratta dell’ennesimo segnale di debolezza di una coalizione nata già “zoppa” e fondata su equilibri di potere, non su visioni.
A lanciare uno degli affondi più taglienti è però Carlo Calenda, leader di Azione, che definisce l'accordo "un ritorno al feudalesimo", ironizzando sul sostegno a Fico da parte di "Manfredi di Napoli" in cambio di una "contea" per il "figlio del Duca di Salerno".