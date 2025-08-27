Giugliano, preso il portiere Russo dal Sassuolo

Il Giugliano Calcio 1928 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dall’US Sassuolo Calcio, il diritto delle prestazioni sportive del calciatore Alessandro Russo, portiere classe 2001.
Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Genoa. Nell'estate del 2019 si trasferisce al Sassuolo. Un'operazione importante, per una cifra pari a 7 milioni di euro. Nella stagione 2020/2021, esordisce in Serie B con la Virtus Entella totalizzando tra Campionato e Coppa Italia 20 presenze complessive. L'anno successivo il trasferimento prima all'Alessandria in Serie B, poi nella massima serie belga con il VV Sint-Truiden. Nella stagione 2022/2023 il ritorno al Sassuolo che coincide con l'esordio in Serie A. Poi il passaggio al Trento, Serie C Girone A, dove totalizza 35 presenze complessive. Nella stagione appena conclusa ha centrato la promozione in Serie A con la maglia del Sassuolo.