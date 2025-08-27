Fuorigrotta, 47enne pestato dal branco davanti alla madre e i figli minori, ora ricoverato al Cardarelli.

Condividi

Un episodio drammatico si è verificato la sera del 26 agosto a Fuorigrotta, nei pressi della caserma di Polizia e poco distante da un noto fast food. Un uomo di 47 anni era bordo della sua auto, con la madre e i due figli minorenni, quando frena per far attraversare dei pedoni. Dallo specchietto retrovisore nota subito un folto gruppo di scooter che sopraggiunge dietro di lui con una guida a dir poco spericolata. Uno di loro impatta l’auto e cade. Il signore, mosso dal senso civico, scende dalla macchina per prestare soccorso e viene subito aggredito a calci, pugni e colpi di casco dai centauri. Quello che sarebbe dovuto essere un gesto di aiuto si è trasformato in un incubo. L’uomo è ricoverato in ospedale con il naso rotto, dolori diffusi e in attesa di accertamenti, e proprio dalla barella ha voluto raccontare la sua storia al deputato Francesco Emilio Borrelli, denunciando la totale impunità con cui il branco ha agito in una zona che dovrebbe essere tra le più sorvegliate della città.













