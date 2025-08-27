Minneapolis, sparatoria nella chiesa cattolica: l’attentatore uccide due bambini, altri dieci in ospedale

Due bambini di 8 e 10 anni sono stati uccisi e almeno 17 persone sono rimaste ferite (di cui 14 bambini, 7 in condizioni gravi) in una sparatoria avvenuta nella Unification Church, di fronte alla Cristo Rey High School a Minneapolis. A riferirlo, in una conferenza stampa, è stato il sindaco Jacob Frey. L’attentatore – un 20enne senza precedenti penali vestito di nero e armato di fucile – dopo una breve fuga si sarebbe suicidato, come conferma la Cnn.
Secondo il capo della polizia di Minneapolis Brian O’Hara, la sparatoria è avvenuta poco prima delle 8.30 (ora locale) di martedì nei pressi di East 28th Street e Clinton Avenue, proprio di fronte alla Cristo Rey High School. «Durante la messa, un uomo armato si è avvicinato all’esterno, sul lato dell’edificio, e ha iniziato a sparare con un fucile attraverso le finestre della chiesa verso i bambini seduti sui banchi», ha precisato il capo della polizia durante la conferenza stampa.