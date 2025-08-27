Minneapolis, sparatoria nella chiesa cattolica: l’attentatore uccide due bambini, altri dieci in ospedale

«Ci sono bambini morti», ha confermato il sindaco di Minneapolis Jacob Frey, parlando alla stampa e spiegando che la sparatoria alla Unification Church è avvenuta durante la messa di inizio anno scolastico della scuola materna. Successivamente, il capo della polizia Brian O’Hara ha confermato il bilancio delle vittime: morti due studenti di otto e dieci anni e ferite altre 17 persone, di cui 14 bambini. Trasportati in ospedale, 7 sarebbero in condizioni gravi e 4 avrebbero anche subito un intervento chirurgico.