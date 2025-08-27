Quarto, giovane accoltellato: la lite per uno scooter e le parole del sindaco

Ancora sangue tra ragazzi nel Napoletano. I carabinieri della compagnia di Pozzuoli sono intervenuti in corso Italia, per un 18enne accoltellato.

Le coltellate inferte sono state 8. All’addome, alla schiena e all’interno coscia.

Portato al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria delle grazie, il giovane è stato dimesso con 10 giorni di prognosi. Immediatamente identificato e arrestato per tentato omicidio e porto abusivo di armi un 15enne di Quarto, ora al centro di prima accoglienza dei colli Aminei.

Continuano le indagini per chiarire motivazioni e dinamica. I due giovani coinvolti sono incensurati.

Secondo una prima ricostruzione ancora da verificare, pare che alcuni amici della vittima fossero seduti sullo scooter del 15enne.

Il minore avrebbe chiesto loro di spostarsi e da lì sarebbe nata una discussione, poi finita nel sangue.

Le parole del sindaco. Come Comune di Quarto condanniamo fermamente quanto accaduto nelle scorse ore in città.

Un episodio di violenza inspiegabile, che ha visto un giovane colpito con un coltello. Tutto ciò è inaccettabile e non tollereremo simili comportamenti.

Siamo già al lavoro per rafforzare prevenzione e controlli: A marzo arriveranno nuovi agenti della Polizia Locale dal concorso in corso, portando l’organico oltre gli attuali 27. Sul territorio sono attive 125 telecamere a supporto delle forze dell’ordine, che ringraziamo per il costante impegno. Metteremo in campo ogni strumento utile, inclusi i servizi sociali del Comune, per intercettare e prevenire situazioni di rischio.

Proprio in funzione di questo lavoro, stiamo puntando molto anche sul tema della prevenzione sociale, per questo siamo al lavoro per aprire anche nuovi spazi di aggregazione sociale come la “Casa della Cultura”.

Ringraziamo le forze dell’ordine per il lavoro costante sul territorio, con i quali siamo in contatto per incentivare attività di controllo, e auguriamo una pronta guarigione alla giovane vittima.