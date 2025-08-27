Il ritorno di San Castrese: reliquie in pellegrinaggio tra Marano, Sessa Aurunca, Quarto e Castelvolturno”

Condividi

Visite: 30

29 Visite

Le città di Marano di Napoli, Quarto Flegrea, Sessa Aurunca e Castelvolturno, si

apprestano a vivere un evento sacro di portata storica: il 1° settembre alle ore

18:30 giungerà a Marano dalla Sicilia la preziosa urna che contiene le reliquie

del corpo di san Castrese che da 848 anni è custodita nel duomo di Monreale

(Pa) in seguito al trasferimento dal duomo di Capua quale dono

dell’arcivescovo Alfano per le nozze del re Guglielmo II con Giovanna

d’Inghilterra.

Il prezioso reliquiario sarà accompagnato a Marano dall’Arcivescovo di

Monreale, S. E. Mons. Gualtiero Isacchi che alle ore 19:00 presiederà la Santa

Messa solenne presso la chiesa parrocchiale di San Castrese. Con lui da

Monreale verranno Don Nicola Gaglio, Parroco del Duomo di Monreale e Don

Antonio Crupi, Parroco di S. Castrense a Monreale.

La parrocchia san Castrese di Marano ha iniziato quattro anni fa l’itinerario alla

riscoperta della fede nella SS. Trinità con gli anni del Padre, del Figlio e dello

Spirito Santo, ed elevando al Signore la preghiera che il quarto anno, in

coincidenza col Giubileo e con il 1700° anniversario del Concilio di Nicea, fosse

dedicato all’ “Amen” e quindi alla solenne professione della fede con la recita

del Credo Niceno.

Per 9 giorni le città campane che venerano san Castrese come Patrono,

saranno unite nella gioia e nella preghiera con un fitto programma di

importanti iniziative religiose e musicali in memoria del suo approdo avvenuto

nel IV secolo sulle coste della Campania.

La Peregrinatio inizierà a Marano il 1° settembre con la solenne accoglienza

delle reliquie: l’urna resterà tre giorni 2,3,e,4 mattina durante i quali alle ore

8:00 saranno recitate le lodi con san Castrese.

Il 2 settembre i parroci e i fedeli di tutte le parrocchie di Marano si ritroveranno

nella chiesa patronale per una giornata di preghiera per la città che comprende

la recita del santo Rosario completo e la messa solenne presieduta da mons.

Francesco Beneduce, vescovo ausiliare della diocesi di Napoli durante la quale

avverrà una solenne richiesta di perdono per tutti i gravi peccati perpetrati o

maturati nei secoli nella nostra città, le illegalità, le corruzioni, le morti per

mano violenta, ecc.

Durante la messa solenne del 3 settembre presieduta dal vescovo ausiliare

della diocesi di Napoli mons. Michele Autuoro, sarà vissuta l’auspicata

celebrazione della Professione di Fede comunitaria con la solenne recita del

Credo in cui si declama la fede nella Trinità divina, fulcro dell’opera

evangelizzatrice di san Castrese.

Giovedì 4 mattina per il saluto al Santo ad essere protagonisti saranno i

bambini con uno spettacolino di burattini che ripercorre la vita del Patrono e la

benedizione dei piccoli che rappresentano il presente e il futuro della città.

Dal 4 al 6 settembre la sacra reliquia sarà a San Castrese di Sessa Aurunca

dove la messa solenne del 4 settembre per l’accoglienza delle reliquie sarà

celebrata dal vescovo della diocesi di Sessa Aurunca, Teano-Calvi e Alife-

Caiazzo mons. Giacomo Cirulli.

Dal 7 al 9 settembre il corpo di san Castrese sosterà lì dove è approdato, a

Castelvolturno dove la celebrazione conclusiva del 9 settembre sarà officiata

dall’Arcivescovo di Capua mons. Pietro Lagnese. Il 10 settembre la preziosa

reliquia ripartirà per Monreale dopo aver regalato alla terra campana

memorabili giorni di auspicato fervore e fedele devozione.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti